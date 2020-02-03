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Futbol maçında tekme ve yumruklar konuştu
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Futbol maçında tekme ve yumruklar konuştu

Tokat’ta Amatör Ligin 10’uncu haftasında sahaya çıkan Topçamspor ile Zile Belediyespor arasındaki futbol maçının son dakikasında çıkan kavga dolayısıyla maç tatil edildi. Çıkan kavga ve sonrasında yaşananlar tribünlerden cep telefonlarıyla kaydedildi.

3 Şubat 2020 09:56

Tokat'ta Uzunburun Tesislerinde oynanması planlanan maç, Pazar ilçesine alınmıştı. 2 Şubat günü saat 13.30'da başlayan Topçamspor Zile Belediyespor maçı, Zile ekibinin 4-2'lik galibiyetiyle devam ediyordu.

Fotoğraf: İHA

Zaman zaman yaşanan gerginlikler dolayısıyla duraklamaların bol olduğu maçta 90 dakikalık sürenin üzerine 4 dakikalık uzatma süresi eklendi. 90 artı 3'te yaşanan bir pozisyon sonrasında her iki takımdan birer futbolcunun arasında başlayan itişmelere diğer oyuncuların da müdahale etmesiyle saha içerisinde tekme ve yumruklar konuşmaya başladı. Olayların tribünlerdeki taraftarlara da sıçraması sonrasında kavga büyüdü.

Hakem tarafından müsabaka bitmesine 1 dakika kala tatil edilirken, saha içinde ve dışında yaşanan olaylar taraftarlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Son güncelleme 09:57 | 3 Şubat 2020
amatör kavga tokat
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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