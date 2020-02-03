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Fernando müjdesi! Dönüyor
Sivasspor

Fernando müjdesi! Dönüyor

Lider Sivasspor’da sakatlığı bulunan ve ülkesinde tedavi gören Fernando, Sivas’a dönüş yolunda olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

3 Şubat 2020 15:50

Demir Grup Sivasspor'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen ve taraftarın da üzüntü duyduğu Fernando Andrade flaş paylaşımda bulundu. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi ile birlikte Sivas'a dönüş yolunda olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Bir süredir ülkesinde tedavi gören 27 yaşındaki forvet oyuncusunun Sivas'a dönüş paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı. Başarılı oyuncu Fernando Antalya'da yapılan devre arası kamp çalışmaları sırasında sağ alt adalesinden sakatlanıp, tedavisi için Portekiz'e gönderilmişti.

Sezon başında Porto’dan kiralanan Fernando Sivasspor formasıyla 17 maçta görev alırken 6 gol, 2 asist yapma başarısı göstermişti. 3 kez sarı kartla cezalandırılan Fernando, 917 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi. (İHA)

Son güncelleme 15:50 | 3 Şubat 2020
fernando sivasspor
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OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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