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Ersan Parlatan’dan itiraf: ‘Çok iyi oynamadığımız maçta…’
Süper Lig

Ersan Parlatan’dan itiraf: ‘Çok iyi oynamadığımız maçta…’

Süper Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı

3 Şubat 2020 23:45

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, iyi oynamadıkları maçta alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Parlatan, “Bir serimiz vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk. Kaybetmedik ama kazanmak için gelmiştik. Maça iyi başladık. İlk 15 dakikada futbolumuzu oynadık, öne geçtik. Halil´in pozisyonu vardı, skor 2-0 olsaydı farklı yerlere gidebilirdi. Denizlispor´u kutlamak lazım. Her türlü üstünlüğü sağladılar, çok tehlikeli pozisyonlar atlattık. İkinci devreye gelirsek ilk 20 dakika yine kendi oyunumuzu yansıttık. Pas oyunları yaptık ve Jerome ile 2-0 yapabilirdik. Ama Denizlispor´un büyük bir arzusu vardı. Maçı çevirebilmek adına çok baskı yaptılar, onları takdir etmek lazım. Kendi oyunumuzu daha iyi sahaya yansıtmalıyız. Bunu çok çalışarak yapacağız. Buradan 1 puan aldık. Çok iyi oynamadığımız maçta bu bizim avantajdır” dedi.

03 Şubat 2020 MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 1-1 Göztepe Yukatel Denizlispor Göztepe maçı ile Süper Lig`de 20. hafta mücadelesi sona erdi. Denizlispor, konuğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe puanını 30`a yükseltirken Denizlispor ise 23 puana çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:45 | 3 Şubat 2020
denizlispor Ersan Parlatan göztepe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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