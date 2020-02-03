Ersan Parlatan’dan itiraf: ‘Çok iyi oynamadığımız maçta…’

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, iyi oynamadıkları maçta alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Parlatan, “Bir serimiz vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk. Kaybetmedik ama kazanmak için gelmiştik. Maça iyi başladık. İlk 15 dakikada futbolumuzu oynadık, öne geçtik. Halil´in pozisyonu vardı, skor 2-0 olsaydı farklı yerlere gidebilirdi. Denizlispor´u kutlamak lazım. Her türlü üstünlüğü sağladılar, çok tehlikeli pozisyonlar atlattık. İkinci devreye gelirsek ilk 20 dakika yine kendi oyunumuzu yansıttık. Pas oyunları yaptık ve Jerome ile 2-0 yapabilirdik. Ama Denizlispor´un büyük bir arzusu vardı. Maçı çevirebilmek adına çok baskı yaptılar, onları takdir etmek lazım. Kendi oyunumuzu daha iyi sahaya yansıtmalıyız. Bunu çok çalışarak yapacağız. Buradan 1 puan aldık. Çok iyi oynamadığımız maçta bu bizim avantajdır” dedi.

MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 1-1 Göztepe Yukatel Denizlispor Göztepe maçı ile Süper Lig`de 20. hafta mücadelesi sona erdi. Denizlispor, konuğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe puanını 30`a yükseltirken Denizlispor ise 23 puana çıktı. İlgili Haberi Oku