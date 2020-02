Dünya şampiyonu boksörden skandal hareket! Çocuğunun annesini yaka paça dışarı çıkardı

Dünya şampiyonu ünlü boksör Gervonta Davis, şiddet olaylarına bir yenisini daha ekledi. Miami’de oynanan bir basketbol maçını izlemeye gidenlerin şahit olduğu olayda Gervonta Davis, çocuğunun annesi Andretta Smothers’ın önce boğazına sarıldı, daha sonra da zorla dışarı çıkardı. Skandal görüntüler, maçı izlemeye giden bir seyirci tarafından çekilirken, Gervonta Davis daha sonra Instagram hesabından skandalın boyutunu katlayan bir açıklama yayınladı.

WBA hafif sıklet boks şampiyonu 25 yaşındaki Gervonta Davis, koltuğunda oturmakta olan Andretta Smothers’a doğru sinirli bir şekilde hamle yaptı. Herkesin şaşkın bakışları arasında Andretta Smothers’ın boğazına sarılan Gervonta Davis, sakinleşmek bilmedi. Daha sonra Andretta Smothers’ı kollarından sert bir şekilde tutan Gervonta Davis, kadını zorla salonun dışına çıkardı.

Bir izleyici tarafından çekilen video, sosyal medyada olay olurken, Gervonta Davis yaptığı hareketi savunan bir açıklamaya imza attı.

Footage has appeared of Gervonta Davis gripping a girl by the neck and dragging her away.

No-one intervenes…. pic.twitter.com/0RDQlVbXdw

— All Of The Belts (@AllOfTheBelts) February 2, 2020