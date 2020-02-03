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Cem İlkel’den ilk ATP Challenger şampiyonluğu!
Tenis

Cem İlkel’den ilk ATP Challenger şampiyonluğu!

Milli tenisçimiz Cem İlkel, Fransa'nın Quimper şehrinde düzenlenen Open Quimper Bretagne Occidentale finalinde Maxime Janvier'i 7-6 ve 7-5'le mağlup ederek ilk ATP Challenger şampiyonluğunu elde etti. Bu zaferle ilk kez ATP'de ilk 200'e girmesi beklenen 24 yaşındaki İlkel, kariyerinin 5. tekler zaferini elde etti.

3 Şubat 2020 00:25

Milli tenisçi Cem İlkel, ATP Challenger seviyesinde ilk zaferine Fransa’nın Quimper şehrinde düzenlenen Open Quimper Bretagne Occidentale’de (Quimper Batı Bretonya Açık) ulaştı. Finalde ev sahibi ülkeden turnuvanın 5 numaralı seribaşı Maxime Janvier’e set şansı tanımayan İlkel, kariyerinin 5. tekler zaferini elde etti.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda İlkel sırasıyla Norveçli, Sırp, Fransız, Çek ve Slovak rakiplerini yenerek geldiği finalde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Janvier ile kozlarını paylaştı. 1 saat 41 dakika süren 12 ace kaydettiği ve 10 kez servis kırdığı mücadele sonunda İlkel rakibini 7-6, 7-5’lik setlerle saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Geçmiş yıllarda Andrey Rublev, Benoit Paire gibi dünya sıralamasında önde gelen isimlerin şampiyon olduğu Open Quimper Bretagne Occidentale Turnuvası’nda kupaya uzanan İlkel’in yeni klasmanda kariyer rekoru kırarak ATP ilk 200’de yer alması bekleniyor.

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CEM İLKEL: ‘KOÇUM IVICA’YA VE AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM’

Ödül töreninde konuşan milli tenisçi, “Tenis oynamak sizin önünüzde konuşmaktan çok daha kolay. Öncelikle tüm bu turnuvayı gerçekleştiren herkese, sponsorlara, Fransa Tenis Federasyonu, top toplayıcı çocuklar, hakemler ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Gerçekten harika bir iş çıkardınız. Buraya turnuvayı izlemeye gelen herkese de teşekkür ederim, bütün bir hafta buradaydınız. O kalabalığın coşkusunu hissettim, gerçekten muhteşem bir atmosfer yarattınız. Maxime’yi de tebrik etmek istiyorum burada çok iyi bir hafta geçirdi. Turdaki herkes onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyor. Yakında onu çok daha iyi bir yerde göreceğimizden eminim. Son olarak, koçum Ivica’ya ve her zaman yanımda olan aileme teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım seneye tekrar bu turnuvada görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:25 | 3 Şubat 2020
ATP Challenger Cem İlkel Open Quimper Bretagne Occidentale
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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