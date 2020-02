Beşiktaş’a yeni sponsor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’nın yeni sponsoru havayolu firması Corendon Airlines aldı. Siyah-beyazlı ekibin forma reklamı için yapılan anlaşmada ayrıca takımın deplasman seyahatleri de yer alacak. Anlaşma için açıklamada bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı Yıldıray Karaer, 2019’un kendileri için başarılı bir sene olduğunu belirterek, “Yıl içerisinde spor sponsorluklarımıza da ivme kazandırdık. Türk sporunun saygın kulüpleri ile iş birlikleri gerçekleştirdik. Sponsorluk anlaşmalarımıza Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ile devam ediyoruz. Türk spor tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile bir arada olmak, bize mutluluk ve gurur veriyor. Kendileri ile birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmaların Türk kadın basketboluna büyük değer katacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çebi: Değişimi 2020 yılında da sürdüreceğiz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2019 yılında Beşiktaş’ta başlayan değişimi 2020 yılında da sürdürmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Diğer branşlarda olduğu gibi kadın basketbolunda da sportif başarıyı yakalamak için Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Bey ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak her branşta hak edilen başarıyı elde etmek için Beşiktaş değerlerinden taviz vermeden, her zaman sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İmzaladığımız bu sponsorluk anlaşması çok kıymetli. Öncelikle Türk sporuna kattıkları değer için kendilerine teşekkür ederim. Biz, her spor dalında sporcu yetiştiren, altyapıya önem veren ve Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olacağız. Bu misyon, tarihimizin ve değerlerimizin bize yüklediği önemli bir sorumluluk. Kendilerinin de desteğiyle kadın basketbol takımımız bu doğrultuda ilerleyecek. Birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum.” (İHA)