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Ali Koç Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasına indi
Fenerbahçe

Ali Koç Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasına indi

Trabzonspor yenilgisi sonrası soyunma odasına inen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolculara kısa bir konuşma yaptı.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 3 Şubat 2020 08:18

Zirve yarışında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, dümene geçti. Trabzon'da büyük tepkilerle karşılaşan Ali Koç, maçın ardından soyunma odasına inerek Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcularını tebrik etti.

Ali Koç, futbolcularına “Sizler böyle oynamaya devam ederseniz, şampiyon olacaksınız. Bizim inancımız tam, yeter ki sizler bu şekilde mücadele vermeye devam edin” ifadelerini kullandı.

SAVAŞA DEVAM

Kaptanlar Emre ve Ozan da yenilgiden dolayı özür dileyip “Biz şampiyon olacağız” sözünü verdi. Emre Belözoğlu, “Terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Hiç merak etmeyin, zafere biz ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sarı-lacivertli yönetim stada girerken Ali Koç'a sözlü hakarette bulunan S.K isimli şahısa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesinden işlem yapıldı. Şahısa para cezası uygulanacak.

Son güncelleme 08:18 | 3 Şubat 2020
ali koç Fenerbahçe trabzonspor
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OGP
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20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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