Trabzon’un farkı bitiriciliği

Trabzon ligin zirvesini belirleme adına sezonun en önemli maçını kazandı diyebiliriz. Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin nedenlerine bakacak olursak;

1- Çok mücadele eden, savaşan, en önemlisi futbol ruhu ortaya koyan bir Fenerbahçe olduğunu kabul etmek gerekir. Fakat sahadaki oyuncuların bitiriciliği, Trabzonsporlu oyunculardan eksik olunca çok iyi oynamasına rağmen sonuca gidemedi.

2- Trabzon ilk defa Fenerbahçe'ye karşı bu kadar mahkûm oynadı. Özellikle orta sahada bütün oyun üstünlüğü Fenerbahçe'deydi. Hızlı ve dinamik oyuncu Gustavo ile Ozan, ağır ve temposuz olan Mikel ve Ndiaye karşısında hem ikili mücadelelerde hem de pas yüzdesinde çok üstündü. Forvette Vedat Muriqi tek başına kalınca istediği golleri bulamadı.

3- Hüseyin Çimşir, ikinci yarıda orta sahaya takviye yapması gerekirken forvet oyuncusu sahaya sürünce oyunu bir türlü dengeleyemedi. Yusuf Sarı'nın yerine Abdulkadir Parmak değişikliği yapmalıydı. Bu hata Fenerbahçe'nin oyunda daha çok topa sahip olmasına, fazla pas yapmasına, oyunun kontrolünü elinde bulundurmasına neden oldu.

Trabzonspor, taraftarlarının önünde istediği sonucu aldı. Trabzon orta sahası, en az Sörloth kadar sahada emek verirse şampiyonluk hedefinden sapmaz. Trabzonspor futbol ruhunu sahaya yansıtacak anlayışı ve karakter yapısını ortaya koyan bir takım başarıdan başarıya koşar.

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