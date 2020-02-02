Super Bowl’da geri sayım… Gözler dünyanın en pahalı maçında!

Amerikan futbolunun en üst ligi NFL'de final heyecanı yaşanıyor. Bu gece TSİ 02.30'da başlayacak 54. Super Bowl maçında Kansas City Chiefs ile San Francisco 49'ers, Miami'deki 64 bin 767 seyirci kapasiteli Hard Rock Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

En ucuz biletin 4 bin 500, en pahalı biletin 45 bin dolar olduğu maçta 30 saniyelik TV reklamının bedeli de 5.6 milyon dolar… Super Bowl gününde her bir Amerikalının ortalama 88 dolar harcaması ve 17.2 milyar dolarlık bir pazarın oluşması tahmin ediliyor.

FİNAL ÖNCESİ PORNO SİTESİNDEN İLGİNÇ BİR TEKLİF GELMİŞTİ

Dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl finali öncesi bir porno sitesi, iki takım yöneticilerine hırsızlığa karşı koruma talebinde bulunmuştu.

Miami'de daha önce oynanan Super Bowl finallerinde gerçekleşen hırsızlıklardan örnek veren porno sitesi sahibi Darren Parker, futbolcuların odalarına kuracakları güvenlik kamerası sistemi ile hırsızlara karşı önlem alabileceklerini söylemişti. İki takım yöneticilerine tekliflerini ilettiklerini belirten Parker, böylece sporcuların sadece maça konsantre olabileceklerini belirtmişti.

Super Bowl finallerinde daha önce Rob Gronkowski, Yasiel Puig ve Tom Brady gibi isimlerin odaları maç oynanırken ya da antrenman sırasında soyulmuştu.

“ODALARA KURACAĞIMIZ KAMERALARLA…”

ABD basınına konuşan Darren Parker, iki takıma da iyi bir ev sahibi olmak istediklerini belirtirken “Futbolcuların son düşünmesi gereken şey, maç oynadıkları ya da antrenman yaptıkları sırada odalarında bıraktıkları değerli eşyaların güvende olup olmadığını düşünmek olmalı. Geçtiğimiz yıllarda Super Bowl finalleri esnasında ya da hazırlıklarında futbolcuların odalarının soyulduğuna tanık oldu. Biz odalara kuracağımız HD güvenlik kameraları sayesinde iki takım sporcularının güvenlik endişesini giderebiliriz” demişti.