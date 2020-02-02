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Son Dakika: Aslan seriye bağladı! Zirveyle fark eriyor
Ryan Donk: ‘Çılgınca bir şey yapmak istedim’
Süper Lig

Ryan Donk: ‘Çılgınca bir şey yapmak istedim’

Galatasaray Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ryan Donk, skoru 2-0 yapan şık golünü anlattı. Donk, "Ömer'den güzel bir pas geldi, kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim ve çılgınca bir şey yapmak istedim" sözleriyle anlattı.

2 Şubat 2020 21:30

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, konuğu Hes Kablo Kayserispor’u 4-1’le geçerken müsabakada skoru 2-0 yapan golü kaydeden Ryan Donk, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Donk attığı golü, “Gol için kendi forvetlerimize bakıyorum, onları seyrediyorum. Ömer’den güzel bir pas geldi, kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim ve çılgınca bir şey yapmak istedim. Güzel bir gol çıktı” sözleriyle anlattı.

02 Şubat 2020 MAÇ SONUCU | Galatasaray 4-1 Kayserispor Galatasaray Kayserispor maçı ile Süper Lig`de 20. hafta heyecanı tüm hızıyla sürdü. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen ve yoluna kazanarak devam etmek isteyen Galatasaray konuğu Kayserispor`u 4-1`le geçti ve üç puana uzandı. Aslan, 36 puana çıktı ve zirveyle farkı 5`e, Fenerbahçe ile de 1`e indirdi. Kayserispor ise 11 puanla son sırada kaldı. Terim`in öğrencileri ligde son dört maçta dört galibiyet aldı. İlgili Haberi Oku

Muhabirin esprili bir şekilde, “Her mevkide oynayabiliyorsunuz, görev verilirse sizi kalede de izleyebilir miyiz” sorusuna Donk, “Kalede sıra bana gelmez, çok iyi kalecilerimiz var. Defans olarak da, orta saha olarak da, forvet olarak da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, işler benim için iyi gidiyor” yanıtını verdi.

Ryan Donk bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı ve ilk golünü kaydetti.

Son güncelleme 21:30 | 2 Şubat 2020
galatasaray Ryan Donk
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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