Michael Frey önce attı, sonra atıldı!

Fenerbahçe’nin sezon başında Nürnberg’e kiraladığı Michael Frey, takımının Sandhausen ile oynadığı maça damga vurdu.

Bundesliga 2’de 20. hafta maçında Sandhausen’i konuk een Nürnberg, Frey’in 12. dakikadaki harika kafa golüyle 1-0 öne geçti. İsviçreli golcü 15. ve 77. dakikalarda gördüğü iki sarı kart nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi Nürnberg’in ikinci golünü ise 52. dakikada Robin Hack kaydetti. Bu sonuçla Nürnberg puanını 22 yaparken alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

25 yaşındaki Frey, bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.