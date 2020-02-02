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Michael Frey önce attı, sonra atıldı!
Fenerbahçe

Michael Frey önce attı, sonra atıldı!

Almanya Bundesliga 2'de 20. hafta karşılaşmasında Sandhausen'i ağırlayan Nürnberg 2-0 galip geldi. Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey gol attığı maçta kırmızı kart gördü.

SKOR DIŞ HABER 2 Şubat 2020 18:54

Fenerbahçe’nin sezon başında Nürnberg’e kiraladığı Michael Frey, takımının Sandhausen ile oynadığı maça damga vurdu.

Bundesliga 2’de 20. hafta maçında Sandhausen’i konuk een Nürnberg, Frey’in 12. dakikadaki harika kafa golüyle 1-0 öne geçti. İsviçreli golcü 15. ve 77. dakikalarda gördüğü iki sarı kart nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi Nürnberg’in ikinci golünü ise 52. dakikada Robin Hack kaydetti. Bu sonuçla Nürnberg puanını 22 yaparken alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

25 yaşındaki Frey, bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Son güncelleme 18:54 | 2 Şubat 2020
Fenerbahçe michael frey nürnberg Sandhausen
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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