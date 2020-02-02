MAÇ SONUCU Hatayspor Giresunspor 1-1 | Lidere Giresun çelmesi!

TFF 1. Lig’in 20. haftasında lider Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Zirvedeki yerini koruyan Hatayspor, puanını 41 yaparken, 28 puana ulaşan Giresunspor 8. sırada yer aldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Hüseyin Aylak
Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ (Idır Qaualı dk. 73), Rayane Aabid, Gökhan Karadeniz (Diop dk. 53), Selim Ilgaz (Helder Barbosa dk. 65), Mirkan Aydın
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Giresunspor: Adriano, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Rusescu (Özgür Can Özcan dk. 67), İlhan Özek (Tanase dk. 90), Murat Akça, Yonathan Del Valle (Mehmet Taş dk. 79), Renan Da Silva, Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz
Yedekler: Metin Erol, Mehmet Güven, Berkan Yıldırım, Muhayer Oktay, İshak Doğan, Veysel Karani Ünal
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Yonathan Del Valle (dk. 49) (Giresunspor), Mirkan Aydın (dk. 73) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Dame Diop (Hatayspor), Michel Landel, Muhammed Bayır, Renan Da Silva, Yonathan Del Valle, Uğur Akdemir (Giresunspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 49′ Landel'in pasında topla buluşan Yonathan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
GOL! 73′ Popov'un sağdan ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. 1-1