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MAÇ SONUCU Hatayspor Giresunspor 1-1 | Lidere Giresun çelmesi!
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU Hatayspor Giresunspor 1-1 | Lidere Giresun çelmesi!

Liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor karşısında yenik duruma düştüğü maçta bir puanı kurtarmayı başardı.

2 Şubat 2020 16:56

TFF 1. Lig’in 20. haftasında lider Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Zirvedeki yerini koruyan Hatayspor, puanını 41 yaparken, 28 puana ulaşan Giresunspor 8. sırada yer aldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Hüseyin Aylak

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ (Idır Qaualı dk. 73), Rayane Aabid, Gökhan Karadeniz (Diop dk. 53), Selim Ilgaz (Helder Barbosa dk. 65), Mirkan Aydın

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Giresunspor: Adriano, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Rusescu (Özgür Can Özcan dk. 67), İlhan Özek (Tanase dk. 90), Murat Akça, Yonathan Del Valle (Mehmet Taş dk. 79), Renan Da Silva, Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz

Yedekler: Metin Erol, Mehmet Güven, Berkan Yıldırım, Muhayer Oktay, İshak Doğan, Veysel Karani Ünal

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Yonathan Del Valle (dk. 49) (Giresunspor), Mirkan Aydın (dk. 73) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Dame Diop (Hatayspor), Michel Landel, Muhammed Bayır, Renan Da Silva, Yonathan Del Valle, Uğur Akdemir (Giresunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 49′ Landel'in pasında topla buluşan Yonathan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

GOL! 73′ Popov'un sağdan ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. 1-1

Son güncelleme 16:56 | 2 Şubat 2020
giresunspor hatayspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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