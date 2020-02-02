MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-1 Eskişehirspor | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Eskişehirspor’u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Eskişehirspor, galibiyete oyuna sonradan dahil olan Metehan Altunbaş’ın 73. dakikada attığı golle uzandı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Eskişehirspor, üç puanı taraftarıyla birlikte kutladı. Bursaspor’un 10 kişi tamamladığı maçta Onur Atasayar, 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

73. dakikada Eskişehirspor golü buldu. Sol kanattan gelişen organize atakta Alperen Kocabaş içeriye doğru ortaladı. Altıpas çizgisine yakın noktadan Mehmet Özcan yakın direğe doğru kafa vuruşunu yaparken kaleci Çağlar Şahin Akbaba´nın müdahalesine rağmen top direğe çarptı ve kale ağzında hazır bekleyen Metehan Altunbaş, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Bursaspor, 80. dakikada 10 kişi kaldı. Onur Atasayar, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Süper Lig’e yükselme hedefindeki Bursaspor 33 puanla üçüncü sırada kalırken 13 puana yükselen Eskişehirspor son sırada yer alıyor.

MAÇ SONUCU | Altınordu 2-0 Akhisarspor | TFF 1. Lig TFF 1. Lig`de Altınordu, Akhisarspor`u konuk etti. Ege derbisinde Akigolar`ın başında ilk kez bir maça çıkan Yılmaz Vural, sahadan puansız ayrıldı. Ev sahibi Altınordu 2-0 kazandı ve kritik üç puanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Erkan Akbulut, Gökmen Baltacı

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Sedat Dursun, Anıl Karaer (Dk. 83 Ali Akman), Onur Atasayar, Abdullahi Shehu, Burak Altıparmak (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Burak Kapacak, Serdar Özkan, Abdou Razack Traore (Dk. 76 Recep Aydın), Kubilay Kanatsızkuş

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş), Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Kıvanç Karakaş (Dk. 84 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Alperen Kocabaş, Furgan Polat, Mete Kaan Demir, İbrahim Halil Öner (Dk. 59 Metehan Altunbaş)

GOL: Dk. 73 Metehan Altunbaş (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Onur Atasayar (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Tayfur Bingöl, Onur Atasayar, Serdar Özkan, Recep Aydın (Bursaspor) – Furkan Balaban, Ekrem Kılıçarslan, Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)