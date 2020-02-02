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Yasin YILDIRIM
Yasin YILDIRIM 2 Şubat 2020 09:27

Kutup yıldızı

Futbolun altın kuralıdır, atanla tutanın iyi olursa sırtın yere gelmez. Trabzonspor eğer Fenerbahçe'yi dün yenerek zirvede ipleri eline aldıysa bunu iki kişiye borçlu. Biri Sörloth diğeri de Uğurcan.

Norveçli golcü Trabzon'un kutup yıldızı. Bordo-mavili takıma yön veriyor, yolunu kaybettiği zamanlarda yol gösteriyor. Onu seyretmek, Norveç'teki kuzey ışıklarını seyretmek gibi. Öylesine diri, öylesine güçlü ki Serdar'la Jailson'u sırtına alıp alıp götürdü. 90+3. dakikada bile sanki maça yeni başlamış gibiydi. Attığı goldeki kontrolü ve bitiriciliği kusursuzdu. Muriqi mi Sörloth mu tartışmalarına dün gece nokta koydu.

Uğurcan Çakır ise belki de sezonun en üst düzey kaleci performansını sergiledi. Muriqi'in öylesine güçlü vurduğu ve yerden giden şutunu çıkarmak Süper Lig'den Premier Lig'e uzanacak yolu onun adına biraz daha kısalttı. Maçın sonlarında Kruse'nin vuruşuna yaptığı hamleyle de bordo- mavili takıma galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe maça kendinden emin başlamıştı oysa. Başakşehir galibiyetinin özgüveniyle Akyazı'ya yüksek perdeden giriş yaptı sarı-lacivertliler. 45. saniyede Kruse ile gelen golle maça 1-0 önde başladı. Golden sonra da pozisyonlara girdi Fenerbahçe ancak kaleci Uğurcan'ı hesaba katamadı. Trabzonspor'un futbolu muhtemelen bordo-mavili taraftarları da tatmin etmemiştir. Topu rakibe bırakan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin elini kolunu sallaya sallaya yaptığı atakları çoğu kez seyretti. Açıkçası uzun bir aradan sonra Trabzonspor'u kendi sahasında ilk kez bu kadar kötü gördük. Rakibini boğan Trabzon'un yerinde, kontra kovalayan bir deplasman takımı vardı. Bordo- mavililer kazandıysa Sörloth ve Uğurcan'a teşekkür etmesinin yanında, Fenerbahçeli futbolcuların final paslarındaki tercihleri ve yapamadıklarına da şükretmeli.

Futbol kalitesi yoktu maçta ama futbolcu kalitesi vardı ve skoru belirledi.

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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
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