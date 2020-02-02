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Konyaspor’da Miya şoku!
Konyaspor

Konyaspor’da Miya şoku!

İttifak Holding Konyaspor'un başarılı kanat oyuncusu Faruku Miya'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

2 Şubat 2020 14:02

İttifak Holding Konyaspor’da dün deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Antalyaspor maçında sakatlanan Faruku Miya’nın durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada kulüp doktoru tarafından verilen bilgilerde, “Futbolcumuz Faruku Miya´nın bugün yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildiğini, Miya´nın tedavisine hemen başlandığını ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak” denildi. 22 yaşındaki Ugandalı oyuncu, Süper Lig’de çıktığı 19 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Yeni transfer Rogerio Thuram´ın ise alt çenesine 4 dikiş atıldığını ancak Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı. (DHA)

Son güncelleme 14:02 | 2 Şubat 2020
konyaspor miya
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