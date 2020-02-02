Her zaman iyiler kazanamaz

Trabzonspor deplasmanında rakibine bu kadar üstünlük kuran bir takım uzun süredir görmemiştim. Fenerbahçe, tek bir şey hariç her alanda rakibinden daha iyiydi. Eksik olan şey ise kesinlikle bitiricilikti.

Maça iştahlı başlayan Fenebahçe, daha ilk dakikada Alman yıldızıyla öne geçti. Aslında iki takım da ilk yarıda orta sahaları çok rahat geçti. Bu da maçın tempolu geçmesine sebep oldu.

Önce yanlış ofsayt taktiği daha sonra hakemin bariz autu korner vermesiyle Fenerbahçe geriye düştü.

İkinci yarı müsabaka adeta tek kaleye döndü ama Fenerbahçe bir türlü Uğurcan'ı geçemedi.

Ceza sahasına 31 orta, 23 şut, 10 korner, yüzde 61 topla oynama. Bir Trabzon deplasmanında bir takım rakibini daha nasıl edebilir ki…

Fenerbahçe son iki maçta, Başakşehir ve Trabzonspor karşısında ligin ağır abisi olduğunu sahadaki futboluyla dosta düşmana gösterdi.

Gelelim maçın kahramanı Ali Palabıyık'a… futbolu iyi bilen herkes bilir ki be kadar iyi oynarsan oyna, hakem müsade etmezse hakemi yenemezsiniz. Bunun aksini iddia etmek bile abesle iştigal.

Maçın en iyi oyuncusu Uğurcan Çakır, sezonun kaderini değiştirecek büyük bir hata yapıyor ama Ali Palabıyık kendisini kurtarıyor. Düdük çalmak için 2 saniye sadece 2 saniye bekleyemeyen Palabıyık, ilgin kaderini doğrudan etkiledi. Gustavo'nun şutunda verilmeyen penaltı da günün hakem adına kara lekelerinden biriydi.

Son 10 yılda Trabzon'da Fenerbahçe 2 kez hükmen kazandı, hakem dövüldü, sahaya çakılar atıldı v.s. Dün maç öncesi de 30 milyona yakın taraftarı olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünü temsil eden Ali Koç'a yapılan büyük saygısızlık Trabzon taraftarının kara lekesi olarak da tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi bir Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor. Başkan Ali Koç, kendisini Konyaspor maçına davet etmişti. Ama bu ülkenin lideri olarak bu davete “Prensip olarak lig maçlarına katılmıyorum.” diyerek ders gibi bir cevap vermişti. Bakanlar, vekiller ve belediye başkanları da bu ülkenin liderini örnek alıp tarafsızlıklarını korumalı.

Fenebahçe taraftarı dün futboldan o kadar memnun kaldı ki, takımı havalimanında karşıladı. Yönetimi, teknik adamı, futbolcusu ve milyonlarca taraftarıyla hakemi de limitçileri de geçerek Fenerbahçe şampiyon olacaktır.