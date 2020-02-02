SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul'da zorlu maç golle başladı!
Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor!
İtalya Serie A

Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor!

İtalya Serie A 22. hafta karşılaşmasında Hellas Verona'yı ağırlayan Milan, geriye düştüğü maçta Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

2 Şubat 2020 19:14

Hafta içinde İtalya Kupası’nda Torino karşısında attığı iki golle takımının tur atlamasını sağlayan Hakan Çalhanoğlu, ligde de Hellas Verona karşısında iyi formunu sürdürmeyi başardı.

Serie A 22. hafta mücadelesinde Hellas Verona’yı ağırlayan Milan, 13. dakikada Marco Faraoni’nin golüyle 1-0 geriye düştük. Ancak 29. dakikada harika bir frikik golüne imza atan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu skoru 1-1’e getirdi.

İlk yarısı eşitlikle geçilen maçın 68. dakikasında Sofyan Amrabat’ın kırmızı kart görmesiyle Hellas Verona 10 kişi kaldı. Ancak rakibinin eksik kalmasından faydalanamayan Milan galibiyet golünü atamayınca maç 1-1’lik beraberlikle bitti.

Bu sonuçla Milan 31 puana, Hellas Verona ise 29 puana ulaştı.

29 Ocak 2020 Hakan Çalhanoğlu`nun gecesi! Milan yarı finalde... İtalya Kupası Çeyrek Finali`nde Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esti... Milan normal süresi 2-2 biten mücadelede Torino`yu 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 2-1 gerideydek maçı 2-2`ye getiren ve takımını uzatmalara taşıyan Çalhanoğlu 106`da bir gol daha atarak durumu 3-2`ye getirdi ve maçın yıldızı oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:20 | 2 Şubat 2020
AC Milan Hakan Çalhanoğlu hellas verona
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 16:00
2
-
1
Yeni Malatyaspor
Gaziantep
Bugün - 16:00
5
-
1
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR