Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor!

Hafta içinde İtalya Kupası’nda Torino karşısında attığı iki golle takımının tur atlamasını sağlayan Hakan Çalhanoğlu, ligde de Hellas Verona karşısında iyi formunu sürdürmeyi başardı.
Serie A 22. hafta mücadelesinde Hellas Verona’yı ağırlayan Milan, 13. dakikada Marco Faraoni’nin golüyle 1-0 geriye düştük. Ancak 29. dakikada harika bir frikik golüne imza atan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu skoru 1-1’e getirdi.
@hakanc10 – Target acquired #MilanVerona 1-1 #SempreMilan pic.twitter.com/41baYMLTVI
— AC Milan (@acmilan) February 2, 2020
İlk yarısı eşitlikle geçilen maçın 68. dakikasında Sofyan Amrabat’ın kırmızı kart görmesiyle Hellas Verona 10 kişi kaldı. Ancak rakibinin eksik kalmasından faydalanamayan Milan galibiyet golünü atamayınca maç 1-1’lik beraberlikle bitti.
Bu sonuçla Milan 31 puana, Hellas Verona ise 29 puana ulaştı.