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Son Dakika: Maçta dördüncü gol geldi! VAR incelemesi ile...
Gaziantep Sivasspor maç özeti! Gaziantep Sivas’ı 5 golle geçti!
Süper Lig

Gaziantep Sivasspor maç özeti! Gaziantep Sivas’ı 5 golle geçti!

Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmaları sürüyor. Bugün oynanan Gaziantep Sivasspor maçında gülen taraf 5-1'lik skor ile ev sahibi Gaziantep oldu. Taraftarların gole doyduğu Gaziantep Sivasspor maçının geniş özetini ve karşılaşmadan önemli anları sayfamızdan görebilirsiniz.

2 Şubat 2020 18:23

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep lider Sivasspor’u sahasında ağırladı. Karşılaşmadan 5-1’lik skor ile galip ayrılan Gaziantep puanını 27’ye yükseltti. Ligin ilk sırasında yer alan Sivasspor ise 41 puanda kaldı. İşte Gaziantep Sivasspor maç özeti ve golleri izleme ekranı.

GAZİANTEP SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

GAZİANTEP SİVAS’I FARKLI GEÇTİ!

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği lider DG Sivasspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 27’ye çıkarırken, Sivasspor ise 41 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Maxim düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi’nin ortasında kale önünde Hakan topu filelere yolladı. 1-1

39. dakikada Maxim’in ara pasında Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1

44. dakikada Kayode’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

58. dakikada ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş’ın şutunda top kaleci Günay’da kaldı.

62. dakikada kaleci Günay, Sivasspor’un ceza sahası içindeki 3 şutunu da üst üste kurtararak kalesini gole kapattı.

68. dakikada Sousa’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Djilobodji’nin kafa vuruşu kaleci Samassa’da kaldı.

78. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Diarra, topu ağlara yolladı. 4-1

86. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kenan Özer’in sert şutunda top filelerle buluştu. 5-1

İHA

Son güncelleme 18:27 | 2 Şubat 2020
gaziantep özet sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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