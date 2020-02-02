Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler…

Süper Lig’de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Zirveden biraz uzaklaşan Galatasaray, bugün Kayserispor karşısında galibiyet arayacak. İşte Galatasaray Kayserispor maçı saati, kanalı ve mücadelenin muhtemel 11’leri…

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün saat 19.00´da Türk Telekom Stadyumu’nda başlayacak olan Galatasaray Kayserispor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Marcao, Linnes, Donk, Seri, Emre Akbaba, Feghouli, Ömer Bayram, Adem Büyük.

Kayserispor: İsmail Çipe, Lopez, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Emre Taşdemir, Campanharo, Mensah, Mario Situm, Henrique, Emre Demir, Mesanovic.

48. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 30 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 104 golüne, Kayseri temsilcisi 36 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'deki maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık sonuçla aldı. İHA