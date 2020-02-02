Galatasaray Kayserispor maçı canlı yayın | GS Kayseri canlı izle

Galatasaray Kayserispor canlı! Galatasaray Kayserispor maçı ile Süper Lig’de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen ve zirveden uzaklaşmak istemeyen Galatasaray, konuğu Hes Kablo Kayserispor’u devirerek 36 puana çıkıp, Fenerbahçe ile farkı 1’e indirmek istiyor.

Konuk ekip Kayserispor ise kümede kalma yarışındaki rakiplerinin puanlar bıraktığı haftada kazanıp hem bir sürprize imza atmanın hem de moral depolamanın peşinde. Galatasaray Kayserispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Galatasaray Kayserispor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Türk Telekom Arena

SAAT: 19.00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Adem

YEDEKLER: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan, Onyekuru, Işık Kaan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail, Lopes, Rienstra, Diego, Emre Taşdemir, Campanharo, Uzodimma, Situm, Henrique, Djedje, Mesanovic

YEDEKLER: Doğan, Kravets, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel, Mert, Yasir, Oğuzhan, Enver Cenk, Sapunaru

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi’nin yanı sıra, sezonu kapatan Christian Luyindama, antrenman eksiği bulunan Florin Andone ve sarı kart cezalısı Mario Lemina karşılaşmada forma giyemiyor. Konuk takımda ise Silviu Lung, Levent Gülen ve Alpay Çelebi sakatlıkları, Bernard Mensah ise sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada takımını yalnız bırakıyor.