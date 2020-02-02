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Fenerbahçe’ye coşkulu karşılama
Fenerbahçe

Fenerbahçe’ye coşkulu karşılama

Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe takımı, İstanbul'da coşkulu bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı.

2 Şubat 2020 09:38

Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul’da sarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Trabzon’dan kalkan özel uçakla saat 01.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen kafileyi yaklaşık 200 taraftar karşıladı. Meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek olan ve şampiyonluk tezahüratları söyleyen sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu’na da yoğun ilgi gösterdi. Belözoğlu ve oyuncuların bir kısmı havalimanını özel araçlarıyla terk ederken, teknik direktör Ersun Yanal ve diğer futbolcular takım otobüsüyle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin yolunu tuttu.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yanal, kendisi lehine yapılan tezahüratlar sırasında otobüsün içerisinde taraftarları selamladı.

Son güncelleme 09:38 | 2 Şubat 2020
Fenerbahçe trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
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