Fenerbahçe Beko 91-67 Türk Telekom

ING Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u konuk etti.

Mücadelenin ilk periyodunda Williams’tan bulduğu sayılarla etkili olan ev sahibi ekip, bu çeyreği 21-14 önde tamamladı. 2’nci periyoda da etkili başlayan Fenerbahçe, Nunnally’den bulduğu sayılarla 7:05 kala farkı 18’e çıkardı: 35-17.

Periyodun geri kalan bölümünde de Sloukas ile etkili olan sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı 54-30 önde kapattı. 3’üncü periyotta her iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanmazken karar periyoduna ev sahibi ekip, 76-54 önde girdi. Son periyotta rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, sahadan 91-67 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Altuğ Köselerli, Ayşenur Yazıcıoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 9, Nunnally 14, Kalinic 7, Williams 31, Thomas 2, Efe Ergi Tırpancı, Melih Mahmutoğlu 16, Ekrem Sancaklı, Egehan Arna 6, Berkay Candan 2, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 4

TÜRK TELEKOM: Campbell 9, Johnson 7, Muhammed Baygül 8, Wiltjer 15, Fall 3, Metin Türen 3, Harris 10, Şafak Edge, Egemen Güven 10, Berkay Taşkıran 2, Efe Beşok

1’İNCİ PERİYOT: 21-14

İLK YARI: 54-30

3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-54