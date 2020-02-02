Fatih Terim: ‘Zirvenin ortağı çok’

Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u ağırlayan Galatasaray 4-1 galip gelirken, sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim maç sonu açıklamalar yaptı.

İşte Terim’in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar;

“İşin tekniği, taktiği, fiziği bir tarafa bu gibi periyotların psikolojisinin iyi idare edilmesi gerekir. Çünkü rakipleriniz puan kaybetmiş, siz mutlak kazanmak zorundasınız. Sağa sola dönme şansınız hiç yok. Kayıpsız gitmek, neredeyse durumunda olan bir sezon. O yüzden kolay değildi.”

“KENDİ EVİMİZDE KAZANMAK ÇOK GÜZEL”

“Oyunda bir değişim söz konusu olduğu görülüyor. Birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Zaman zaman bu kadar oyunu ilerde oynamak isteyen, yeni arayışlar içerisinde olan oyun anlayışı bazı zaafları da getiriyor. Her geçen maç süreyi arttırdığımızı düşünüyorum. O yüzden 3 puan bizim için hele hele kendi evimizde kazanmak çok güzel bir şey.”

“ZİRVENİN ORTAĞI ÇOK”

“Zirvenin ortağı çok açıkçası. Rakipler çok fazla. Her hafta ayrı bir hikaye, her maç ayrı bir hikaye, her maçı ayrı düşünerek, ayrı analiz ederek kendi oyunumuza odaklanmamız lazım. O zaman rakiplerin kayıplarının manası oluyor.”

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“KİMSE KAYBETMEK İSTEMEZ”

Her teknik adamın her sezon gönlünden belli şeyler geçtiğini ifade eden Terim, “Gönül ister ki hiç kaybetmeyelim ama çok kolay değil bu. Uçurumun kenarındasınız, en ufak beraberlik ya da mağlubiyet sizi uzaklaştıracak. Bir kredi kazandık ama biz kazanarak en üste çıkmak istiyoruz. Rakiplerin çok olması da işin zorluğunu artıracağı gibi keyfini de artıracaktır. İkinci yarıda şu bir gerçek ki, herkes çok ciddi hazırlanmış, herkes takviyelerini yapmış. 3 puanları kazanmak ilk yarıdan çok daha zor. Biz her takıma saygı duyarak oyunumuzu, isteğimizi, coşkumuzu kabul ettirmek istiyoruz. Kimse kaybetmek istemez. Şimdilik sadece kazançları konuşuyoruz ve Allah da bize inşallah sürekli kazançları konuşturur” ifadelerini kullandı.

“DAHA YENİ İSİMLER ÇIKACAK”

Ömer Bayram ve Adem Büyük'ün bu sezon performanslarının iyi olduğunu ifade eden Terim, “Son zamanlarda asist konusunda, ceza sahasına girme konusunda cömert davranıyoruz. Bugün 35 kez ceza sahasına girmişiz ama 11 şut atmışız. Bu sayı az. Belli ki pas devam etmiş ceza sahasında. Ama şut atarak daha çok tehdit etmeliyiz. Sadece görmeden kesilen ortaların dışında, bakarak yapılan hareketli kenar ortalarına da başladık. Ömer'i yeni bir mevki ve yeni bir Ömer olarak seyrettiğimiz için de mutluyum. Adem de tecrübeli ve her zaman görevini yapıyor. Çok memnunum. Daha da yeni isimler çıkacak” dedi.

“AĞLAYIP SIZLAMAKTANSA ÇALIŞIYORUZ”

Galatasaray'ın başında olduğu periyotta sarı-kırmızılı ekibin 951 gol attığı hatırlatılan başarılı teknik adam, “951 gol olmuş. 1000'e yaklaşıyoruz, inşallah bu sezon tamamlarız bu sayıyı” diye konuştu.

Kariyeri boyunca hücumu düşünen bir yapısı olduğunu da söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “İyi bir golcünüz, iyi bir nokta adamınız, hareketli bir santrforunuz varsa bu durum avantajdır ama sadece onunla da olmuyor artık. Özellikle rakip yarı alanda oynama isteğimiz, pasın isabet oranının yüksek oluşu bizi pozisyonlara sokuyor. Falcao isimli bir santrforunuz varsa, dikkatli oynayan bir savunma grubu da olacaktır. Feghouli'nin o noktaya girmesi, Adem'in, Belhanda'nın, Emre'nin girmesi, iki bekin de destek vermesi bize avantajlar sağlıyor. Antrenörlük hayatıma başladığımdan bu yana işin atak kısmına önem verdiğim de bir gerçek. Bir de enteresan sakatlıklar yaşıyoruz. Luyindama'yı öyle bir sıkıntılı anda kaybettik ki. Bir oyuncumuzun ciğeri söndü, Falcao devamlı sakatlanıyor, Monaco'dan memleketine giden Onyekuru sıtma kaptı. Biz de böyle durumlarda başka çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ağlayıp sızlamaktansa bu şekilde çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.