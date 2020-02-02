SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Maçta dördüncü gol geldi! VAR incelemesi ile...
Emre Mor’dan Galatasaray’a veda mesajı
Süper Lig

Emre Mor’dan Galatasaray’a veda mesajı

Galatasaray'dan ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Emre Mor, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için bir veda mesajı yayımladı.

2 Şubat 2020 20:31

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray’a gelen ancak bekleneni veremeyince devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Olympiakos’a giden Emre Mor, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Genç futbolcu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Herkesin büyük beklentileriyle buraya geldiğimin farkındayım. Ben de ülkemin en başarılı kulübünün formasını giymek, en iyi taraftarı önünde oynamak için çok heyecanlıydım. Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım. Sizlere her zaman doğruyu söyledim. Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Bu konuda, her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz.

Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı ancak son durum bu. Bu kısa sürede yaşadığım duygular, hem statta hem sosyal medyada verdiğiniz sonsuz destek için büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Umuyorum sezon sonunda yine, yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz. Sizler için en iyisini diliyorum.”

View this post on Instagram

 

A post shared by Emre Mor (@emre.mor9) on

Son güncelleme 20:31 | 2 Şubat 2020
emre mor galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 16:00
2
-
1
Yeni Malatyaspor
Gaziantep
Bugün - 16:00
5
-
1
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR