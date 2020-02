Djokovic çıldırdı! ‘Meşhur oldun! Aferin!’

Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık’ın finalinde Dominic Thiem ile karşılaşan Novak Djokovic, ilk seti aldıktan sonra rakibi karşısında zorlanmaya başladı. İkinci sette mücadele 4-4 berabere giderken maçın hakemi Damien Dumusois’in kararına sinirlenen Djokovic, oldukça sert tepki verdi.

Hakem tarafından servisi geciktirdiği için iki kez uyarı alan Djokovic, öfkelendi. Kenara gelirken hakemin yanına kadar giden Sırp tenisçi, agresif bir konuşma yaptı. Hakeme “Harika iş çıkardın! Bravo! Meşhur oldun! Aferin” diyerek sitem eden Djokovic’in siniri, uzun bir süre geçmedi.

Bir yandan dinlenirken bir yandan da söylenmeye devam eden Djokovic, daha sonra döndüğü seti 6-4 kaybetti.

