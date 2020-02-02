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Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta!
Voleybol

Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldi. Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 25-19, 25-23 ve 25-22'lik setlerle mağlup etti ve 15. haftada 14. kez kazandı.

2 Şubat 2020 22:21

AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta’yı 25-19, 25-23 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 14. galibiyetini elde ederken Galatasaray HDI Sigorta ise 3. mağlubiyetini aldı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik

GALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Doğukan Ulu, Burutay Subaşı, Antonov, Venno (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Oğuzhan Karasu, Emre Batur, İzzet Ünver, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Rossard, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 19-25, 23-25, 22-25

SÜRE: 98 dakika (30, 35, 33)

Son güncelleme 22:21 | 2 Şubat 2020
Fenerbahçe HDI Sigorta Galatasaray HDI Sigorta voleybol
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