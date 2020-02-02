Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta!

AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta’yı 25-19, 25-23 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 14. galibiyetini elde ederken Galatasaray HDI Sigorta ise 3. mağlubiyetini aldı.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik
GALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Doğukan Ulu, Burutay Subaşı, Antonov, Venno (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Oğuzhan Karasu, Emre Batur, İzzet Ünver, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Rossard, Oğulcan Yatgın)
SETLER: 19-25, 23-25, 22-25
SÜRE: 98 dakika (30, 35, 33)