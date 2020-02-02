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Depremzedeler için sahaya çıktılar
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Depremzedeler için sahaya çıktılar

Antalya'nın Serik ilçesinde, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere golf turnuvası düzenlendi.

2 Şubat 2020 11:48

Geliri Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde zarar görenler için kullanılacak turnuvaya 40 amatör golfçü katılırken, Titanic Otelleri sahibi Mehmet Aygün, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Titanic Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık gibi isimler de turnuvada yer aldı.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, “Biz Taurus Golf Kulübü olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında üyelerimizle bazı etkinlikler yapıyoruz. Arkadaşlarla karar aldık, bugünkü turnuvanın geliri ve aramızda toplayacağımız yardımları depremzedeler için kullanacağız. Turnuvanın amacı da bu” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin de, “Geçen günlerde ülkemizde gerçekleşen deprem çok acı sonuçlar doğurdu. Yaralılarımız ve kaybettiğimiz insanlar var. Tabii bu deprem bizi derinden yaraladı. Biz de Antalya’daki golf camiası ve Taurus Golf Kulübü olarak bir nebze de olsa destek verebilir miyiz diye bir turnuva düzenledik. Turnuvanın geliri ve arkadaşlarımızın bağışlarıyla depremzedelere az da olsa bir faydamız olursa ne mutlu bize. Geliri deprem bölgesinde kullanmak üzere yetkililere teslim edeceğiz” diye konuştu. (DHA)

Son güncelleme 11:48 | 2 Şubat 2020
ANTALYA golf
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
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