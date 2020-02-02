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Beşiktaş’ın yeni transferi Boateng sahaya çıktı
Beşiktaş

Beşiktaş’ın yeni transferi Boateng sahaya çıktı

Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

2 Şubat 2020 12:13

Süper Lig’in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş’ta gözler yeni transfer Boateng’in üzerindeydi.

Beşiktaş’ın transferin son gününde Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.

Antrenmanda Çaykur Rizespor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmalası yaparken, diğer futbolcular koşu, pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı devam eden Lens antrenmanda yer almazken, Dorukhan Toköz ise bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Salı günü saat 11:30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. (İHA-DHA)

Son güncelleme 13:07 | 2 Şubat 2020
beşiktaş boateng
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