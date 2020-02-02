SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelen Türklerle ilgili açıklama
MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 2-1 Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor

MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 2-1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının sonunda ve ikinci yarının hemen başında attığı gollerle 2-1 galip geldi ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

2 Şubat 2020 15:56

Süper Lig 20. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, 2-1 kazandığı maçın ardından ligdeki galibiyet serisini sürdürmüş oldu. Malatyaspor ise galibiyet hasretini dört maça çıkardı.

İki takımın da net pozisyonlar yakaladığı maçın 45+1. dakikasında Bakasetas’ın golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor, soyunma odasına bu skorla önde girdi. İkinci yarının hemen başında 48. dakikada golcü oyuncusu Papiss Cisse ile penaltı vuruşundan ikinci golü bulan Alanyaspor, durumu 2-0’a getirdi.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

Kalan dakikalarda farkı azaltmak için çabalayan Malatyaspor, 60. dakikada N’sakala’nın kırmızı kart görmesiyle umutlandı. Rakibinin 10 kişi kalmasından faydalanmak isteyen konuk ekip 90+4’te Chebake ile aradığı golü buldu ve durumu 2-1 yaptı.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor mücadeleyi bu skorla galip tamamladı ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Alanyaspor bu galibiyetle puanını 38 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Son güncelleme 18:18 | 2 Şubat 2020
Aytemiz Alanyaspor yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 13:30
1
-
1
Kasimpasa S.K.
Alanyaspor
Bugün - 16:00
2
-
1
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR