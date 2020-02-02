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Avustralya Açık finali nefes kesti! Zor da olsa Djokovic
Tenis

Avustralya Açık finali nefes kesti! Zor da olsa Djokovic

Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic ile Domonic Thiem arasında oynanan maç muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Rakibi karşısında oldukça zorlanan Djokovic, maçı 3-2 kazanarak şampiyon olmayı başardı.

SKOR DIŞ HABER 2 Şubat 2020 16:16

Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık Teni Turnuvası sona erdi. Önce Rafael Nadal’ı, sonra da Alexander Zverev’i eleyerek iki önemli sürprize imza atarak finale gelen Dominic Thiem’in şampiyonluk hayali, Novak Djokovic karşısında son buldu. Avusturyalı rakibi karşısında oldukça zorlanan Sırp tenisçi, yaklaşık 4 saat süren maçı 3-2 kazanmayı başararak şampiyon oldu.

Maça iyi başlayan Djokovic, ilk seti 6-4 kazanmayı başardı. Ancak bundan sonra oyunun kontrolünü eline almayı başaran Thiem, 6-4 ve 6-2 ile üst üste iki set almayı başardı. Şampiyonluk için sadece bir set uzakta olan Thiem karşısında oldukça zor anlar yaşayan Djokovic, dördüncü sette kendine geldi. Rakibi karşısında 6-3 ile setlerde 2-2 eşitliği sağlayan Djokovic, maçı son sete taşımayı başardı. Son sette rakibinin ilk servisini kıran ve Thiem’e servis kırma şansı tanımayan Djokovic, seti 6-4, maçı da 3-2 kazandı.

Kariyerindeki 17. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan Djokovic, en rahat olduğu Avustralya Açık’ta 8. kez mutlu sona ulaştı. Thiem ise maçı kaybetmesine rağmen, tenis dünyasının efsane isimlerinden Djokovic karşısında ortaya koyduğu performansla büyük alkış aldı. Thiem, Nadal karşısında da benzer bir performans ortaya koymuş ve İspanyol tenisçiyi çeyrek finalde elemeyi başarmıştı.

Djokovic, bu galibiyetle Nadal’ı geçerek dünya sıralamasında da 1 numaraya oturmayı başardı.

02 Şubat 2020 Djokovic çıldırdı! `Meşhur oldun! Aferin!` Avustralya Açık finalinde Dominic Thiem ile karşılaşan Novak Djokovic, maçın ikinci setinde hakemle yaşadığı tartışmayla gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:15 | 2 Şubat 2020
Avustralya açık Djokovic Thiem
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