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Atatürk Stadı´nda korkutan anlar
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Atatürk Stadı´nda korkutan anlar

Karşıyaka ile Erbaaspor arasında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada baygınlık geçiren konuk ekip futbolcusu Recep Uğur, hastaneye kaldırıldı.

2 Şubat 2020 16:39

TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta Karşıyaka´nın Erbaaspor´u konuk ettiği karşılaşmada Erbaaspor´dan Recep Uğur, takım arkadaşı kaleci Taylan ile çarpışarak baygınlık geçirdi.

Mücadelenin 55´inci dakikasında çenesine darbe alan oyuncu kanlar içinde yerde kaldı. Baygınlık geçiren Recep´e ilk müdahale saha içinde yapılırken, sahaya ambulans girdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Recep´in dişlerinin kırıldığı ve çenesinde çıkık olduğu öğrenildi.

Ebaasporlu yetkililer, oyuncularının hayati bir tehlikesi olmadığını iletti.

Öte yandan Karşıyaka, düşme potasında yer alan Erbaaspor´u 3-0 yendi. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2´nci dakikada Dogukan, 4´üncü dakikada Barış ve 86´ncı dakikada Hakan kaydetti. Bu sonuçla 31 puana yükselen yeşil-kırmızılılar Play-Off hattına girdi. (DHA)

Son güncelleme 17:14 | 2 Şubat 2020
Atatürk Stadı ERBAASPOR karşıyaka
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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