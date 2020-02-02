Atatürk Stadı´nda korkutan anlar

TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta Karşıyaka´nın Erbaaspor´u konuk ettiği karşılaşmada Erbaaspor´dan Recep Uğur, takım arkadaşı kaleci Taylan ile çarpışarak baygınlık geçirdi.

Mücadelenin 55´inci dakikasında çenesine darbe alan oyuncu kanlar içinde yerde kaldı. Baygınlık geçiren Recep´e ilk müdahale saha içinde yapılırken, sahaya ambulans girdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Recep´in dişlerinin kırıldığı ve çenesinde çıkık olduğu öğrenildi.

Ebaasporlu yetkililer, oyuncularının hayati bir tehlikesi olmadığını iletti.

Öte yandan Karşıyaka, düşme potasında yer alan Erbaaspor´u 3-0 yendi. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2´nci dakikada Dogukan, 4´üncü dakikada Barış ve 86´ncı dakikada Hakan kaydetti. Bu sonuçla 31 puana yükselen yeşil-kırmızılılar Play-Off hattına girdi. (DHA)