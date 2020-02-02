MAÇ SONUCU | Ankaragücü Kasımpaşa 1-1 | Düşme hattında gülen yok

Süper Lig’in 20. haftasında Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Düşme hattından kurtulmaya çalışan iki takımın da mutlak üç puan parolasıyla çıktığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Maça iyi başlayan Kasımpaşa, henüz 7. dakikada son haftaların formda ismi Mame Thiam ile öne geçti. Ankaragücü, bu gole 50. dakikada penaltıdan Gerson Rodrigues ile karşılık verdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 bitti.

Bu sonuçla puanını 16 yapan Kasımpaşa, 16. sırada kaldı. 14 puanan ulaşan Ankaragücü ise 17. sırada yer aldı.