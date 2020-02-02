SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kocası ölen kadından şok sözler: Yaptıklarının cezasını çekiyor
MAÇ SONUCU | Ankaragücü Kasımpaşa 1-1 | Düşme hattında gülen yok
Kasımpaşa

MAÇ SONUCU | Ankaragücü Kasımpaşa 1-1 | Düşme hattında gülen yok

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Kasımpaşa, Ankara'da oynanan maçta berabere kaldı.

2 Şubat 2020 13:22

Süper Lig’in 20. haftasında Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Düşme hattından kurtulmaya çalışan iki takımın da mutlak üç puan parolasıyla çıktığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Maça iyi başlayan Kasımpaşa, henüz 7. dakikada son haftaların formda ismi Mame Thiam ile öne geçti. Ankaragücü, bu gole 50. dakikada penaltıdan Gerson Rodrigues ile karşılık verdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 bitti.

Bu sonuçla puanını 16 yapan Kasımpaşa, 16. sırada kaldı. 14 puanan ulaşan Ankaragücü ise 17. sırada yer aldı.

Son güncelleme 15:35 | 2 Şubat 2020
ankaragücü Kasımpaşa
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 13:30
1
-
1
Kasimpasa S.K.
Alanyaspor
Bugün - 16:00
0
-
0
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR