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600 yıllık gelenek mekan değiştirdi
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600 yıllık gelenek mekan değiştirdi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından, 600 yıllık geleneğe sahip ata sporu olan kızak yarışları, bu yıl ilk kez Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.

2 Şubat 2020 13:04

Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Erciyes Kayak Merkezi´nde düzenlenen 600 yıllık geleneğe sahip kızak yarışlarına 11 ilden 72 sporcu katıldı. Sporcular minik, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarıştı. Kızak ile 100 metre mesafede yarışan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, “Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2020 yılının sezon açılışını Erciyes Kayak Merkezi´nde yapıyoruz. Bu kızaklarımız 600 yıllık bir geleneğe sahip. Gençlerimize atalarının sporuna sahip çıkmaları adına çalışıyoruz. Federasyonumuzun 9 ayrı branşı var. Bu branşlar adına geleneksel yarışlar yapılıyor. Ata sporunu yaşatmak için mücadele veriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi sporcularımız yarışıyor. Güzel mücadeleler oluyor” dedi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. (DHA)

Son güncelleme 13:12 | 2 Şubat 2020
Erciyes
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