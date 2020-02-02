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336 milyon dolarlık yeni tesis açıldı! Milliler de burada oynayacak
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336 milyon dolarlık yeni tesis açıldı! Milliler de burada oynayacak

Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdüren Tokyo'da, 336 milyon dolara mal olan yeni tesisin açılışı yapıldı. Tesis açılışında konuşan Tokyo Valisi Yuriko Koike, corona virüsü hakkında uyarılarda bulundu. Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nın da Olimpiyat Oyunları'ndaki maçlarını oynayacağı tesisin daha sonra ne amaçla kullanılacağı da anlatıldı.

SKOR DIŞ HABER 2 Şubat 2020 13:41

Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başlarken, şehirde bir yeni tesisin daha açılışı yapıldı. Toplam 336 milyon dolar harcanan Ariake Arena, Tokyo Valisi Yuriko Koike’nin de katıldığı bir törenle açıldı. Tesisin, Olimpiyat Oyunları’nda voleybol maçlarında ve Paralimpik Oyunları’nda tekerlekli sandalye maçları için kullanılacağı belirtildi.

Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı da maçlarını bu salonda oynayacak. Tokyo, gelecek ay açılması planlanan yüzme tesisi ile Olimpiyat Oyunları’na hazır hale gelecek.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Tokyo Valisi Yuriko Koike, tesisin Olimpiyat Oyunları’nın ardından konser salonu ve bazı spor organizasyonları için kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Corona viriüsü hakkında da konuşan Koike “Sporcuların ve oyunları izlemeye gelenlerin güvenliği için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak bu virüsten korunmanın en önemli yolu sık sık elleri yıkamak ve maske takmak” dedi.

Son güncelleme 13:55 | 2 Şubat 2020
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