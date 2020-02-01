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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının adamı Uğurcan Çakır konuştu
Trabzonspor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının adamı Uğurcan Çakır konuştu

Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta yaptığı kurtarışlarla yıldızlaşan Uğurcan Çakır, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

1 Şubat 2020 22:39

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor’un kalesini koruyan Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Maç sonrası beIN Sports mikrofonlarına konuşan Uğurcan Çakır, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kalesine gelen 9 isabetli şutta da gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, takım arkadaşları için savaştığını belirtti.

Şampiyonluk yolunda ilerlemek istediklerini belirten Uğurcan Çakır, şunları söyledi:

“Maça çok erken gol yiyerek başladık. Bazı goller böyle hayırlı oluyor demek ki… Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Benim kurtarışlarımın bir önemi. Takım halinde kazandık. Ben de arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana… Konsantre oluyorum. Çalışıyorum. Kurtardıkça öz güven de geliyor. Takım arkadaşlarım orada mücadele ederken onlara yardımcı olabilmek adına savaştım. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz.”

Son güncelleme 22:39 | 1 Şubat 2020
trabzonspor Uğurcan Çakır
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
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