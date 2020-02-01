Trabzonspor-Fenerbahçe maçının adamı Uğurcan Çakır konuştu

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor’un kalesini koruyan Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Maç sonrası beIN Sports mikrofonlarına konuşan Uğurcan Çakır, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kalesine gelen 9 isabetli şutta da gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, takım arkadaşları için savaştığını belirtti.

Şampiyonluk yolunda ilerlemek istediklerini belirten Uğurcan Çakır, şunları söyledi:

“Maça çok erken gol yiyerek başladık. Bazı goller böyle hayırlı oluyor demek ki… Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Benim kurtarışlarımın bir önemi. Takım halinde kazandık. Ben de arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana… Konsantre oluyorum. Çalışıyorum. Kurtardıkça öz güven de geliyor. Takım arkadaşlarım orada mücadele ederken onlara yardımcı olabilmek adına savaştım. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz.”