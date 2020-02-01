Trabzonspor Fenerbahçe maçında çok tartışılacak pozisyon! Sosyal medyada tepki yağdı!

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor’un sahasında Fenerbahçe’yi konuk ettiği maçın 10. dakikasında tartışmalara neden olan bir an yaşandı. Trabzonspor’un atağında sağ kanattan yapılan ortaya Vedat Muriqi’in elle oynadığını savunan Trabzonspor futbolcuları penaltı bekledi. Hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirirken, pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesine gerek duyulmadı.

Ancak bu pozisyon, Trabzonspor taraftarları arasında tepkiye neden oldu. Vedat Muriqi’in topa eliyle dokunduğunu ve penaltı çalınması gerektiğini belirten Trabzonspor taraftarlar, sosyal medyada isyan etti.

İşte Twitter’da pozisyon ile ilgili tepkilerden bazıları:

Penalti nr olacak muriqi voleybol oynadi — Göksu Şentürk (@goksu_senturk4) February 1, 2020

Vedat muriqi elle oynamadı mı ya nasıl var a bakmıyorlat — S.K (@SemiKarakaya) February 1, 2020

Muriqi çok klas bir kurtarış yaptı. — Till We Die (@ultrasforcegala) February 1, 2020

Vedat Muriqi topu elle almadı mı ben mi körüm? Hakem ne dinledi ne bir şey yaptı? Penaltı değil mi o pozisyon?? — Atiba Legend Hutchinson (@AtibaIsALegend) February 1, 2020

Muriqi'nin elini nasıl es geçtiler? — Tutkucan Onver (@OnverTutkucan) February 1, 2020

Muriqi voleybol oynadı hakem VAR'a bile gitmedi — Görk 8/24 (@grkmdoan1) February 1, 2020

Vedat Muriqi panter gibi uzadı ve VAR'a bile bakılmadı Fenerbahçe'yi öyle ya da böyle şampiyon yapacaklar — Oğuz Erdem (@oguzerdem_) February 1, 2020

Muriqi voleybol oynadı hakem VAR'a bile gitmedi — Görk 8/24 (@grkmdoan1) February 1, 2020

Vedat muriqi resmen eliyle dokunmuş ya allahsız kitapsızlar Trabzonspor un penaltısını çaldılar — S.K (@SemiKarakaya) February 1, 2020

Muriqi'nin pozisyonda vara bile gitmedi adam şaka gibi — Hakan GÜREL (@gurelhakan06) February 1, 2020

Muriqi voleybol daki Liberolar gibi topu eliyle karşılamış — Kaan Özkara (@kaanozkr__) February 1, 2020

Muriqi ne zaman voleybola başladı — Feth bin Hâkân et-Türkî

Muriqi? Vara bil bakmadılar skandala bak. Yüzde 1 milyon penaltı — SELÇUK TOPUZ (@EmperorSelcuk) February 1, 2020

Vedat Muriqi kaleci mi oldu ya öyle güzel topu eliyle çeldi ki muazzam! — Tahir TEKİN (@TahirTekin09) February 1, 2020