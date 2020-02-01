Trabzonspor Fenerbahçe maçında çok tartışılacak pozisyon! Sosyal medyada tepki yağdı!

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor’un sahasında Fenerbahçe’yi konuk ettiği maçın 10. dakikasında tartışmalara neden olan bir an yaşandı. Trabzonspor’un atağında sağ kanattan yapılan ortaya Vedat Muriqi’in elle oynadığını savunan Trabzonspor futbolcuları penaltı bekledi. Hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirirken, pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesine gerek duyulmadı.
Ancak bu pozisyon, Trabzonspor taraftarları arasında tepkiye neden oldu. Vedat Muriqi’in topa eliyle dokunduğunu ve penaltı çalınması gerektiğini belirten Trabzonspor taraftarlar, sosyal medyada isyan etti.
İşte Twitter’da pozisyon ile ilgili tepkilerden bazıları: