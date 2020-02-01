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Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler
Trabzonspor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Şampiyonluğun güçlü adayları Fenerbahçe ile Trabzonspor’un kapışması nefes kesecek. Kazanan taraf, zirve yolunda dev bir adım atacak. Hafta içinde biletleri 3.5 dakikada tükenen müthiş kapışma kapalı gişe...

SKOR 1 Şubat 2020 09:33

Sezonun en önemli maçlarından biri bugün Trabzon'da oynanacak. Resmi verilere göre 1983-84'ten beri lig şampiyonluğuna hasret kalan Trabzonspor, zirvenin en büyük adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecek. Biletlerin 3,5 dakikada tükendiği maçta full çekmesi beklenen tribünler karşısında iki takımın da tek hedefi kazanmak. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden ve bu sezon geniş kadrosuyla başarılı maçlar çıkaran Trabzonspor'da galibiyet inancı çok yüksek.

31 Ocak 2020 Trabzonspor-Fenerbahçe kapışmasında 125. randevu Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları müsabakayla birlikte toplamda 125. kez karşı karşıya gelecek. İki takım da ligde ise daha önce 93 kez karşılaşırken, sarı-lacivertliler rakibi karşısıdna 37 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi ise 23 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İlgili Haberi Oku

FENER KAZANAMIYOR

Tansiyonu yüksek mücadelede deplasmanda taraftarından yoksun sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a son 21 maçta sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, Trabzon'da oynadığı karşılaşmalarda sıkıntı yaşıyor. Deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, 6 maçtır kazanamıyor. (5B, 1 M) Kritik mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu ve Kadir Sağlam görev alacak. Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe 37 puanla 3. sırada, bir maçı eksik olan Trabzonspor ise 35 puanla 4. sırada yer alıyor.

01 Şubat 2020 Maçın adı Fenerbahçe... İlgili Haberi Oku

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Ndiaye, Obi Mikel, Yusuf, Sosa, Ekuban, Sörloth

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriqi

STAT: Medical Park

SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Palabıyık

VAR HAKEMİ: Yaşar Kemal Uğurlu

GÖZLER GOLCÜLERDE OLACAK

Sonucu merakla beklenen Trabzonspor – Fenerbahçe müsabakasında gol krallığı yarışı veren Sörloth ve Muriqi’nin ortaya koyacakları performanslar da merakla bekleniyor. Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü, krallık yarışında 15 golle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlilerin başarılı forveti ise 12 golle Sörloth’u takip ediyor.

SÖRLOTH ATINCA KAYBETMEDİ

Bu önemli karşılaşma öncesi iki oyuncunun da ön plana çıkan özelliklerinin başında gol attıkları maçlarda takımlarının kaybetmemesi geliyor. Sörloth, ligde 12 maçta 15 gol kaydetti. Norveçli, 5 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28’ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrforun skor ürettiği mücadelelerde bordo-mavililer yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe’nin sezon başında Rizespor’dan transfer ettiği Murigi, bu sezon Süper Lig’de görev aldığı 18 maçın 10’unda rakip ağları 12 defa sarstı. 4 de asist yapan tecrübeli futbolcu, elde edilen 37 puanın 31’ine imzasını attı. Ayrıca Sörloth gibi Kosovalı oyuncunun da gol attığı maçlarda Kanarya mağlup olmadı.

Trabzonspor’un forveti Alexander Sörloth, ligdeki 15 golün 9’unu Medical Park Stadyumu’nda oynanan maçlarda atarken, 6 golü ise deplasmanda kaydetti. Vedat Murigi de 12 golün 9’una Kadıköy’de imza attı. 3 gol ise deplasmanda oynanan maçlarda geldi.

Son güncelleme 12:13 | 1 Şubat 2020
Fenerbahçe süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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