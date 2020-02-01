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Son Dakika: Trabzon'da dev maç golle başladı!
CANLI | Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)
Trabzonspor

CANLI | Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Fenerbahçe henüz 1. dakikada Max Kruse ile 1-0'ı buldu. 15'te Sörloth'un golüyle skor 1-1 oldu.

1 Şubat 2020 19:10

Trabzonspor Fenerbahçe canlı! Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın merakla beklenen dev maçında iki takım da mutlak galibiyet istiyor. 19 maçta 37 puan toplayan Fenerbahçe, 18 maçta 35 puanı olan Trabzonspor’a konuk oluyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Özellikle devre arasında harcama limiti üzerine Ali Koç’un yaptığı açıklamalar ve Trabzonspor cephesinin verdiği karşılıklar ile Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu’nun bir dönem birlikte yumuşattığı ortam yine gerildi. Gergin bir havaya sahne olabilecek maçta şampiyonluk hedefi olan iki taraf da mutlak galibiyet peşinde.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS HD1

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban Yusuf, Sorloth

YEDEKLER: Erce, K. Ahmet, Hosseini, Serkan Asan, Abdurrahim, Doğan, Bilal, A. Parmak, Guilherme, Sturridge

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Cimşir

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Falette, Emre, Tolgay, Mehmet, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Deniz, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle yok. Yıldız oyuncu Nwakaeme de cezalı olduğu için bu maçta forma giyemiyor. Konuk takımda ise iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar takımdaki yerini alamıyor.

Son güncelleme 20:18 | 1 Şubat 2020
Fenerbahçe süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
20 12 40
3 Istanbul Basaksehir
20 11 39
4 Trabzonspor
19 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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