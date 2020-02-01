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Son Dakika: Uğurcan'ın gecesinde kazanan Fırtına!
Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti: Şoku atlatan Trabzonspor maçı çevirdi!
Trabzonspor

Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti: Şoku atlatan Trabzonspor maçı çevirdi!

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta galip gelen taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu. Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluğun en önemli adaylarından Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da bir araya geldi. Maçın ilk dakikasında yediği golle yenik duruma düşen Trabzonspor iki golle cevap verdi ve galip geldi. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti...

1 Şubat 2020 22:32

Trabzonspor Fenerbahçe maçı nefes kesti ve maçın özeti merakla araştırılmaya başlandı. Uğurcan’ın net pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla devleştiği karşılaşmada kazanan 2-1’le ev sahibi Trabzonspor oldu. Fırtına 38 puana çıktı, konuk ekip Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı. Maçın özetini ve gollerini yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

GOLLER İLK YARIDA

Müthiş bir tempoya sahne olan maçta taraflar golleri ilk yarıda buldu. İki takım ayrıca ilk 45 dakikada sayısız pozisyondan da yararlanamadı. Trabzonspor’un golleri 15’te Sörloth ve 32’de Filip Novak’tan geldi.

TARTIŞMALI AN

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın 10. dakikasında tartışmalara neden olan bir an yaşandı. Trabzonspor'un atağında sağ kanattan yapılan ortaya Vedat Muriqi'in elle oynadığını savunan Trabzonspor futbolcuları penaltı bekledi. Hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirirken, pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesine gerek duyulmadı.

Son güncelleme 22:33 | 1 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
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