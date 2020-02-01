Trabzonlular dev maça hazır

Trabzon’da bizi soğuk, kapalı, yağmurlu bir hava karşıladı. Arkadaşlarla havalimanından şehir merkezine geldik. Her büyük maç öncesi olduğu gibi heyecan erken başlamış. Bordo-mavi bayraklar ve Ay-Yıldızlı bayrağımız, başta meydan olmak üzere bütün şehri kaplamış. Trabzon'da öğle saatlerinde yemekten sonra çay keyfi çok önemlidir. Çay muhabbetimizde Trabzon'a uzun yıllar futbolcu olarak hizmet eden Hamdi Arslan ve Semavi Uzun dostlarımızla birlikteydik.

Hamdi maç için “İzleyenlere çok keyif veren, hücum futbolunun önde olduğu bir maç bizi bekliyor” dedi. Semavi ise oyuna daha çekimser baktığını belirtti. “Kontrollü oyun bekliyorum” dedi. Nwakaeme'nin eksikliğinin bir dezavantaj olabileceğini söyledi.

Şehirde esnaf memnun. Dükkanlar kalabalık. Kaldığımız otel de dahil olmak üzere her yer çoktan dolmuş durumda. Hamdi hâlâ “Havaalanına gidip misafirlerimiz karşılayacağım bir sürü misafirim gelecek” dedi.. Şunu da öğrendim. Kombineler hariç 3800 bilet satışa çıktıktan 3.5 dakika sonra bitmiş. Akşam güzel Karadeniz balıklarını ve hamsiyi bekliyoruz. Tek dileğim çok güzel bir maç olması.

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