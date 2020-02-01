Son dakika Shane Larkin milli takım kararını açıkladı

Anadolu Efes’te iki sezondur başarılı performans sergileyen Shane Larkin, milli takım için kararını verdi. Amerikalı basketbolcu, A Milli Basketbol Takımı’nda forma giyeceğini açıkladı. Böylelikle Larkin, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nde Ay-Yıldızlı formayı giyecek.

Larkin’in Instagram’dan hem Türkçe hem de İngilizce olarak yaptığı açıklama şöyle;

“Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı’nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum. ”