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Sergenli Beşiktaş, Rize’de çıkış arıyor
Süper Lig

Sergenli Beşiktaş, Rize’de çıkış arıyor

Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın ile Çaykur Rizespor deplasmanında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de kafileyle Rize'de gidip takıma destek oldu.

SKOR 1 Şubat 2020 10:45

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyeti olan ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Bu zorlu mücadele, Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran siyah-beyazlılarda takımın başına getiren Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da ilk maçı olacak. Kara Kartal, Karadeniz kulübünü devirerek kötü gidişe dur demek istiyor. Ümraniye'de yapılan antrenmanda neşeli olduğu gözlenen Yalçın, 21 kişilik kadroda Mertcan, Kartal ve Kaan gibi genç isimlere şans verdi. Kafilede yer alan Başkan Çebi, yöneticilere “Taraftarın coşkusunu görünce yorgunluğum kalmadı” ifadesini kullandı.

Bu maç öncesinde Çaykur Rizespor 24 puanla 11. sırada, Beşiktaş ise 30 puanla 7. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Oğuz, Umar Aminu, Garmash, Boldrin, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N’koudou, Ljajic, Burak

STAT: Çaykur Didi

SAAT: 17.00

HAKEM: Ümit Öztürk

Son güncelleme 12:13 | 1 Şubat 2020
beşiktaş Çaykur Rizespor sergen yalçın süper lig
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3 Fenerbahçe
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18 10 35
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