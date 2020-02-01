Sergen Yalçın: ‘Bir şeyler değişecekse, camia birleşecekse…’

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olurken, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez sahaya çıkan Beşiktaş, 2-1 kazandı ve kritik bir galibiyet elde etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, “Mevcut şartlar dolayısıyla çok zor bir maç oynadık. En önemli şeyin kazanmak olduğunu konuşmuştuk. Bir şeyler değişecekse, camia birleşecekse, taraftar destek verecekse kazanmamız lazımdı. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

Beşiktaş`ta Sergen Yalçın faktörü! Aynı kadro, farklı taktik Beşiktaş`ın başında Çaykur Rizespor deplasmanında ilk maçına çıkan Beşiktaş`ta Sergen Yalçın, Abdullah Avcı`nın tercih ettiği ilk 11`i sahaya sürdü. Ancak siyah-beyazlılar bu maça çift ön liberoyla değil, tek ön liberoyla çıktı. İlgili Haberi Oku

Oyunu da değerlendiren Sergen Yalçın, sahada kendilerini heyecanlandıran şeyler olduğunu da söyledi: “Oyun anlamında ilk yarıda müthiştik. Üç günde oyunu aşılamaya çalıştık. İkinci yarıda Rizespor ortak oldu. Oyunun sonlarında Gökhan’ın Ljajic’in asistiyle attığı müthiş gol bize heyecan verdi, o golden sonra içimizde bir heyecan oluştu.”

‘Keşke futbolcu olsaydım!’

“Başlangıçlar her zaman önemlidir, ilk maçımızdı, bugün çok mutluyuz, önümüzdeki haftaya bakacağız” ifadelerini kullanan Sergen Yalçın, “İmza töreninde de inanılmaz bir ilgi vardı. Şaşırmıştım. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Futbolcuyken hiç heyecanlanmazdım. Başkan’a da dedim, ‘Keşke futbolcu olsaydım’ diye. Çünkü oyuncuyken bu denli büyük bir sorumluluğunuz olmuyor. Teknik direktör olarak camiaya, yönetime, taraftara karşı büyük bir sorumluluğumuz var” sözleriyle taraftara ve oyuncu grubuna da mesaj verdi.