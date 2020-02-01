Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kimdir?

Bursaspor ve Galatasaray formalarını da giyen Sercan Yıldırım kimdir merak ediliyor. İşte Sercan Yıldırım hakkında merak edilen tüm bilgiler…

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa da doğdu.

Sercan Yıldırım, futbola 7 yaşında Bursaspor alt yapısında başladı.

Temmuz 2006’da Londra’daki Pepsi Cup Turnuvası’nda ‘en değerli oyuncu’ seçilmesi, kariyerinde dönüm noktası olabilirdi. Ancak Manchester United’ın iki kez yaptığı 5 yıllık sözleşme teklifi yeşil-beyazlılar tarafından geri çevrildi. Dönemin kulüp başkanı Levent Kızıl, ManU’nun ardından Monaco’nun 500 bin euroluk teklifini reddetti.

Bir dönem Avrupa’dan birçok takımın teklifte bulduğu Sercan Yıldırım’ın transferi kulübü Bursaspor tarafında ret edildi. 5 Eylül 2011’de 3 milyon euro ve Musa Çağıran karşılığında Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer oldu.

Galatasaray’da da bekleneni veremeyen Sercan Yıldırım, 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor’a kiralandı.

Sercan burada da olaylardan uzak duramadı ve Nisan 2013’te oynanan Sivasspor-Orduspor maçının ardından şehri izinsiz terk etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı’nın cenaze töreninde yer almadığı için eleştirilen Sercan Yıldırım, 10 Mayıs 2013’te sosyal paylaşım sitesi twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Sivasspor izin vermedi” dedi.

Sercan Yıldırım son olarak 2019 yılı yaz transfer döneminde imza attığı Karagümrük takımında forma giydi.