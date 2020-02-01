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BASKETBOLUN izlenme oranlarında düşüş var. Dünyada zaten futbolun yıllardır gölgesinde. Bu sporun merkezi ABD'de de durum farklı değil. NBA; bugün Amerikan futbolu (NFL), beyzbol (MLB) ve buz hokeyi (NHL) liglerinin gerisinde. ABD'de NFL, MLB ve NHL'in televizyonlardaki izlenme oranları tutarlı kalırken NBA'in izlenme oranlarının sürekli düşmesi tartışılıyor.

BASKETBOL ekonomisi de düşüşte. ABD'de diğer liglerde de uygulanan ‘salary cap'e rağmen; futbolcular (Amerikan) ve beyzbolcular; basketbolculardan (süper yıldızlar hariç) daha çok kazanıyor.

HER sezon NFL'de 256, NBA'de ise 1.230 maç var. NFL takımları 50'den fazla, NBA takımları ise 14-15 sporcuya maaş ödüyor. Bu dev farka rağmen NFL'in gelirleri 2018'de 14 milyar dolarken NBA'inki 7.4 milyar dolardı. 2017-2018 sezonunda NFL takımlarının sponsorluk gelirleri 1.32; NBA takımlarının ise 1.12 milyar dolar oldu.

AVRUPA'YA dönelim. Futbol ve basketbolun izlenme oranları karşılaştırılamaz bile. Erkek basketbolunda 4, kadın basketbolunda 3 uluslararası kupa var. 7 kupada 20'ye yakın Türk takımı, yerel ligler ve kupalar dahil her sezon hafta içi-hafta sonu maç yapıyor. Örneğin Efes'in geçen sezon 4 kulvardaki maç sayısı 81.

YEREL lig ve kupalar, Avrupa, NBA derken 1 yılda belki de binlerce basketbol maçı izleniyor. Özellikle ‘tüketici' genç nesil, bıkkınlık derecesindeki maç sayısı yüzünden giderek basketboldan uzaklaşıyor.

BİR sıkıntı daha var: Vitrindekiler hep aynı. Şampiyonlukların, finallerin veya dörtlü finallerin favorileri değişmiyor. FIBA-Euroleague çekişmesi, milli maç takvimi derken düşüş, kaosa doğru ilerliyor.

YETMEDİ; efsane olmadan önce, kahramanlara ihtiyacı olan basketbolu alıp sürükleyen Kobe Bryant gitti. LeBron James bu yaştan sonra bu düşüşün önüne nasıl geçecek bilinmez ama Kobe'nin yerini asla dolduramayacak…

TÜM dünyada basketbolu zor günler bekliyor.

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