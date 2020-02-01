Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Sergenli BJK ilk maçına çıkıyor…

Rizespor Beşiktaş maçı ile heyecan doruğa çıkıyor. Haftalar ilerledikçe kızışan şampiyonluk yarışında yer almayı sürdüren Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında 3 puan arıyor. Beşiktaş Rizespor maçında yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın yönetiminde çıkıyor. Peki, Rizespor Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor Beşiktaş maçı 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ KADROSUNU BELİRLEDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın’ın belirlediği 21 kişilik kadro şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N’Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.