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Rıdvan Dilmen’den tartışmalı pozisyonla ilgili açıklama: Skoru etkileyecek olay’
Trabzonspor

Rıdvan Dilmen’den tartışmalı pozisyonla ilgili açıklama: Skoru etkileyecek olay’

NTV'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçının değerlendiren Rıdvan Dilmen, Trabzon'un bulduğu ikinci golden önce verilen korner kararının yanlış olduğunu söyledi.

1 Şubat 2020 22:35

Süper Lig’de 20. hafta maçında Ünal Karaman’dan görevi aldıktan sonra ilk derbi maçına çıkan Hüseyin Çimşir yönetiminde ki Trabzonspor, kendi evinde Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen’in açıklamaları;

“Bir santrfor izliyoruz bugün, bir takıma bedel. Sörloth müthiş futbol oynadı. İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta ‘Aferin Ali Palabıyık’ derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth’tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı.”

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“O DA SKORU ETKİLEYECEK BİR OLAY…”

“Maç sonunda Kruse’nin, Uğurcan’a değmediği pozisyon var, faul çaldı. Ali Palabıyık, Kruse ve Uğurcan’ın sonda bir pozisyonu var, çok erken düdük çaldı aynı Galatasaray maçında olduğu gibi. Benim gördüğüm gibi pozisyon faul değilse, o da skoru etkileyecek bir olay”

“30 TRANSFERDE SOL BEK ALINMAMASI…”

“Fenerbahçe’nin 30 transfer içinde sol bek almaması tuhaf. Stoperden önce sol bek alması gerekiyordu, çok etkiliyor, santrfora kadar etkiliyor. Dirar mesela, Fenerbahçe’nin yediği yerde duracağı yeri bilmiyor, bilse gider koşu yapar.”

Son güncelleme 22:39 | 1 Şubat 2020
Fenerbahçe rıdvan dilmen trabzonspor
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