Rıdvan Dilmen: ‘Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı’

Süper Lig’de 20. hafta maçında Ünal Karaman’dan görevi aldıktan sonra ilk derbi maçına çıkan Hüseyin Çimşir yönetiminde ki Trabzonspor, kendi evinde Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Dilmen’in açıklamaları;

“Bir santrfor izliyoruz bugün, bir takıma bedel. Sörloth müthiş futbol oynadı. İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta ‘Aferin Ali Palabıyık’ derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth’tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı.”

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