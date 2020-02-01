Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın… R. Madrid A. Madrid maçı hangi kanalda?

Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek sorusu merakla araştırılıyor.
Çıktıkları son 10 maçın 5’inden beraberlikle ayrılan Madrid ekipleri, bu mücadeleden 3 puan almak istiyor. İşte La Liga’daki dev derbiye dair detaylar…
REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI SAT KAÇTA?
Real Madrid, Atletico Madrid maçı 1 Şubat Cumartesi 18.00'de başlayacak karşılaşmayı D-Smart YouTube hesabı şifresiz olarak yayınlayacak. Aşağıdaki link üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE