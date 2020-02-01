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Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın… R. Madrid A. Madrid maçı hangi kanalda?
İspanya La Liga

Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın… R. Madrid A. Madrid maçı hangi kanalda?

İspanya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olarak kabul edilen Real Madrid Atletico Madrid maçı bugün futbol tutkunlarına büyük heyecan yaşatacak. Son 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Atletico Madrid, lider Real Madrid ile karşılaşacak. Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izleme linki ve detaylar...

1 Şubat 2020 16:35

Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek sorusu merakla araştırılıyor.

Çıktıkları son 10 maçın 5’inden beraberlikle ayrılan Madrid ekipleri, bu mücadeleden 3 puan almak istiyor. İşte La Liga’daki dev derbiye dair detaylar…

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI SAT KAÇTA?

Real Madrid, Atletico Madrid maçı 1 Şubat Cumartesi 18.00'de başlayacak karşılaşmayı D-Smart YouTube hesabı şifresiz olarak yayınlayacak. Aşağıdaki link üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

Son güncelleme 16:35 | 1 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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