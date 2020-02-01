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Para vermedi, ismi kaldırıldı! Kayserispor’dan değişiklik…
Süper Lig

Para vermedi, ismi kaldırıldı! Kayserispor’dan değişiklik…

Kayserispor Kulübü, 4 Ocak'ta Recep Mamur ismini verdiği tesislerin adını 1 ay dolmadan değiştirdi! Kulübün asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Para vermezse ismi kaldırırız" demişti!

1 Şubat 2020 12:50

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, eski başkanın ismini taşıyan tesislerin ismini değiştirdi. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz’ün talimatı ile ‘Recep Mamur Kayserispor Tesisleri’ yazan tabela indirildi ve yerine ‘Hes Kablo Kayserispor Tesisleri’ yazılı tabela takıldı.

Kayserispor tesislerinin ismi 4 Ocak 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilen sade bir tören ile Recep Mamur Kayserispor Tesisleri olmuştu. Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, açılış öncesi, “Tesislere ismini bedavaya vermedik. Elbette destek olacak. Para verecek, vermeli. Eğer para vermezse ismini kaldırırız” cümlesi kurmuştu.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Son güncelleme 12:50 | 1 Şubat 2020
Berna Gözbaşı kayserispor Mustafa Tokgöz Recep Mamur süper lig
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